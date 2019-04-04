Наблюдения синоптиков: чем запомнился март 2019 года

Март 2019 года со средней температурой +2,2 градуса стал седьмым самым теплым мартом в истории метеонаблюдений.

Минимальная температура месяца составила -14,1 градуса 2 марта в Зосены, а максимальная температура, +14,4 градуса, была зарегистрирована 30 марта в Бауске и Риге.

Общее количество осадков составило 49,5 мм, что на 24% выше нормы. Таким образом, март этого года стал третьим самым влажным в этом столетии.