Наблюдения синоптиков: чем запомнился март 2019 года

В марте этого года средняя температура воздуха в Латвии была на 2,4 градуса выше нормы, а количество осадков впервые с апреля 2018 года превысило норму, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Март 2019 года со средней температурой +2,2 градуса стал седьмым самым теплым мартом в истории метеонаблюдений.
Минимальная температура месяца составила -14,1 градуса 2 марта в Зосены, а максимальная температура, +14,4 градуса, была зарегистрирована 30 марта в Бауске и Риге.
Общее количество осадков составило 49,5 мм, что на 24% выше нормы. Таким образом, март этого года стал третьим самым влажным в этом столетии.
Самый сильный ветер зарегистрирован 8 марта в Вентспилсе, где его скорость порывами превысила 27,7 метра в секунду. Самый толстый слой снега лежал в начале месяца в Алуксне - 31 см.