Вс, 7.04.2019
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Ночью подморозило до -4, днем воздух прогреется до +16 градусов

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Распускающийся кустарник

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня ночью в Мерсрагсе зафиксировано -4 градуса, в Мадоне на рассвете также было прохладно -3 градуса.

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами, преимущественно в восточных регионах, возможен небольшой дождь. Сохранится высокая пожароопасность.

Будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура повысится до +11..+16 градусов, чуть прохладнее будет на побережье.

В Риге также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до +15 градусов.

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