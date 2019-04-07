Ночью подморозило до -4, днем воздух прогреется до +16 градусов

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами, преимущественно в восточных регионах, возможен небольшой дождь. Сохранится высокая пожароопасность.

Будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура повысится до +11..+16 градусов, чуть прохладнее будет на побережье.