Ночью подморозило до -4, днем воздух прогреется до +16 градусов

Сегодня ночью в Мерсрагсе зафиксировано -4 градуса, в Мадоне на рассвете также было прохладно -3 градуса.
В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +16 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами, преимущественно в восточных регионах, возможен небольшой дождь. Сохранится высокая пожароопасность.
Будет дуть умеренный юго-восточной ветер, температура повысится до +11..+16 градусов, чуть прохладнее будет на побережье.
В Риге также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит до +15 градусов.