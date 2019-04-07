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  • Из-за ранней весны и сухой погоды в латвийских реках возобновился период маловодья

Из-за ранней весны и сухой погоды в латвийских реках возобновился период маловодья

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Река Вента

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Из-за ранней весны и сухой погоды в латвийских реках возобновился период маловодья, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Хотя паводок обычно приходится на апрель, в этом году метеорологическая весна и паводок начались уже в феврале, поэтому в настоящее время уровень воды в реках значительно ниже нормы.

Небольшой паводок этой весной связан также с засухой прошлого года. На следующей неделе в реках будет продолжаться медленное снижение уровня воды.

Температура воды в реках, озерах и в море составляет +3..+8 градусов.

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