Из-за ранней весны и сухой погоды в латвийских реках возобновился период маловодья, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Хотя паводок обычно приходится на апрель, в этом году метеорологическая весна и паводок начались уже в феврале, поэтому в настоящее время уровень воды в реках значительно ниже нормы.
Небольшой паводок этой весной связан также с засухой прошлого года. На следующей неделе в реках будет продолжаться медленное снижение уровня воды.
Температура воды в реках, озерах и в море составляет +3..+8 градусов.