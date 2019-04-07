В понедельник только в Латгалии будет тепло
В понедельник в Латвии усилится облачность, местами пройдут дожди, на большей части территории страны станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
Дождь в основном будет кратковременным.
Будет дуть слабый ветер переменного направления, порывы которого во второй половине дня на Курземском побережье могут усилиться до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до -1..+5 градусов. Максимальная температура днем составит от +4 градусов местами на побережье до +15 градусов в Латгале.
В Риге в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Ночная температура составит +2..+4 градуса, днем не превысит +9 градусов.