Вс, 7.04.2019
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В понедельник только в Латгалии будет тепло
Капризы весны

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Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

 В понедельник в Латвии усилится облачность, местами пройдут дожди, на большей части территории страны станет прохладнее, прогнозируют синоптики.

Дождь в основном будет кратковременным.

Будет дуть слабый ветер переменного направления, порывы которого во второй половине дня на Курземском побережье могут усилиться до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -1..+5 градусов. Максимальная температура днем составит от +4 градусов местами на побережье до +15 градусов в Латгале.

В Риге в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Ночная температура составит +2..+4 градуса, днем не превысит +9 градусов.

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