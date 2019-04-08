Пн, 8.04.2019
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Понедельник несет прохладу и кратковременные дожди

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 8 апреля, на большей части территории Латвии температура воздуха не превысит +10 градусов, а местами на побережье достигнет лишь +4 градусов, прогнозируют синоптики.

На востоке страны тепло еще задержится, в Латгале температура воздуха повысится до +15 градусов. 

Из-за облаков выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди. 

Ветер главным образом будет дуть с запада и будет умеренным, после обеда и вечером в Вентспилсе его порывы усилятся до 16 метров в секунду. 

В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Слабый северный ветер сменит умеренный западный ветер, температура воздуха не превысит +10 градусов. 

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