На этой неделе в Латвии похолодает, во второй половине недели в ночное время ожидаются заморозки до -6 градусов, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
До среды погодные условия в Латвии будет определять циклон, будет преимущественно облачно, временами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега.
Максимальная температура воздуха во вторник и среду - от +2 до +7 градусов, минимальная ночью - около 0 градусов.
Во второй половине недели ожидается скандинавский антициклон, погода станет суше и солнечнее, северный, северо-восточный ветер будет слабым до умеренного.
С уменьшением облачности ночи станут холоднее, температура воздуха по всей стране опустится ниже нуля, во второй половине дня будет немного теплее.
По всей вероятности, влияние антициклона сохранится и на следующей неделе, но температура воздуха может существенно повыситься.