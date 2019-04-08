До среды погодные условия в Латвии будет определять циклон, будет преимущественно облачно, временами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега.

Максимальная температура воздуха во вторник и среду - от +2 до +7 градусов, минимальная ночью - около 0 градусов.

Во второй половине недели ожидается скандинавский антициклон, погода станет суше и солнечнее, северный, северо-восточный ветер будет слабым до умеренного.

С уменьшением облачности ночи станут холоднее, температура воздуха по всей стране опустится ниже нуля, во второй половине дня будет немного теплее.