Во вторник ожидаются небольшие осадки

Во вторник в Латвии во многих местах, в основном в Курземе и Видземе, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.
Будет преимущественно облачно, скорость умеренного западного ветра на морском побережье в порывах может достигать 12-17 м/сек.
Температура воздуха ночью понизится до -2..+2 градусов, днем повысится до +2..+7 градусов.
В Риге во вторник будет пасмурно, временами возможны небольшие осадки. Западный ветер днем в порывах усилится до 11 м/сек. Температура воздуха - от +2 градусов ночью до +5 градусов днем.