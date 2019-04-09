Во вторник облачно, холодно, ожидается снег

В Курземе и Видземе с утра ожидаются осадки, преимущественно снег.

Температура воздуха составит 0..+2 градуса.

Западный ветер будет дуть порывами со скоростью 15-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +1 градуса местами в Курземе до +7 градусов в Латгале.

В Риге временами возможны небольшие осадки, небо будет облачным, а температура воздуха не превысит +4 градусов.