Синоптики рассказали, какая погода ожидается в середине апреля

Это усилит засуху, которая в прошлом году наблюдалась по всей Латвии, а в этом году за первые три месяца года благодаря осадкам уменьшилась.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, минувший год в стране был самым засушливым с 1924 года, когда в Латвии была введена единая система метеорологических наблюдений.

Высыханию почвы в этом месяце будут способствовать не только нехватка осадков, но и ожидаемая низкая влажность воздуха и увеличение периода, когда светит солнце.