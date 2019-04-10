Ср, 10.04.2019
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  • Синоптики рассказали, какая погода ожидается в середине апреля

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в середине апреля

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Sausa, saplaisājusi zeme

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во второй половине этой недели и на следующей неделе под влиянием антициклона в Латвии почти не будет осадков, прогнозируют синоптики.

Это усилит засуху, которая в прошлом году наблюдалась по всей Латвии, а в этом году за первые три месяца года благодаря осадкам уменьшилась.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, минувший год в стране был самым засушливым с 1924 года, когда в Латвии была введена единая система метеорологических наблюдений.

Высыханию почвы в этом месяце будут способствовать не только нехватка осадков, но и ожидаемая низкая влажность воздуха и увеличение периода, когда светит солнце.

Из-за запоздалой вегетации растений весной дольше может продолжаться период пожаров прошлогодней травы, а также ожидается большее количество пожаров в лесах и на болотах.

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