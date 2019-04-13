Сб, 13.04.2019
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В субботу будет облачно

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Рига, Парк Кронвальда

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Латвии сохранится переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +3..+8 градусов. Северо-восточный ветер будет умеренным, местами на побережье он сменится морским бризом.

В Риге ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха поднимется до +7 градусов, на побережье - до +4 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря - 772-774 мм ртутного столба.

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