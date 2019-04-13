В субботу будет облачно
13 апреля 2019, 8:21
В субботу в Латвии сохранится переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +3..+8 градусов. Северо-восточный ветер будет умеренным, местами на побережье он сменится морским бризом.
В Риге ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер сменится умеренным северным ветром. Температура воздуха поднимется до +7 градусов, на побережье - до +4 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря - 772-774 мм ртутного столба.