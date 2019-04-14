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В ближайшие недели амплитуда колебаний температуры воздуха превысит 20 градусов
Это вредно для урожая!

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ФОТО: EPA/Scanpix

Если засуха продолжится, во второй половине весны и в начале лета возрастет риск возникновения губительных заморозков и сильной жары, прогнозируют синоптики.

Длительная засуха высушивает верхний слой почвы и траву, уменьшает влажность воздуха и облачность, что способствует более резкому охлаждению воздуха в темное время суток и более быстрому его нагреванию в течение дня. 

Засушливой весной в Латвии нередко бывает, что амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 20 градусов.

Такие колебания температуры прогнозируются и в ближайшие две недели.

Если засуха продолжится, такая ситуация сохранится и в мае. Заморозки и засуха могут повредить большой части будущего урожая.

По последним долгосрочным прогнозам, обобщенным программой ЕС Copernicus, в ближайшие месяцы сохранится низкая активность атлантических циклонов, но это не означает, что осадков будет мало. Циклоны могут образоваться на месте или прийти с юга, вызвав сильные грозовые ливни.

Согласно большинству прогнозов, средняя температура воздуха в ближайшие месяцы будет выше нормы.

Последний особенно засушливый апрель в Латвии был в 2009 году, за ним последовали засушливый май и довольно прохладное и дождливое лето.

В ближайшие недели погодные условия в Латвии будут определяться сильным антициклоном, поэтому существенных осадков не ожидается. Начиная с 16 апреля значительно потеплеет, в некоторые дни температура воздуха после полудня может превысить +20 градусов.

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