В ближайшие недели амплитуда колебаний температуры воздуха превысит 20 градусов
Если засуха продолжится, во второй половине весны и в начале лета возрастет риск возникновения губительных заморозков и сильной жары, прогнозируют синоптики.
Длительная засуха высушивает верхний слой почвы и траву, уменьшает влажность воздуха и облачность, что способствует более резкому охлаждению воздуха в темное время суток и более быстрому его нагреванию в течение дня.
Засушливой весной в Латвии нередко бывает, что амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 20 градусов.
Такие колебания температуры прогнозируются и в ближайшие две недели.
Если засуха продолжится, такая ситуация сохранится и в мае. Заморозки и засуха могут повредить большой части будущего урожая.
По последним долгосрочным прогнозам, обобщенным программой ЕС Copernicus, в ближайшие месяцы сохранится низкая активность атлантических циклонов, но это не означает, что осадков будет мало. Циклоны могут образоваться на месте или прийти с юга, вызвав сильные грозовые ливни.
Согласно большинству прогнозов, средняя температура воздуха в ближайшие месяцы будет выше нормы.
Последний особенно засушливый апрель в Латвии был в 2009 году, за ним последовали засушливый май и довольно прохладное и дождливое лето.
В ближайшие недели погодные условия в Латвии будут определяться сильным антициклоном, поэтому существенных осадков не ожидается. Начиная с 16 апреля значительно потеплеет, в некоторые дни температура воздуха после полудня может превысить +20 градусов.