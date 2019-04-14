В понедельник будет все еще прохладно

Сохранится низкая влажность воздуха, осадков не ожидается, хотя в юго-восточной части страны в течение дня облачность увеличится.

Ночью при северном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до +2..-5 градусов.

Днем северо-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 м/сек, воздух прогреется до +6..+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков, умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью - около 0 градусов, во второй половине дня - около +10 градусов.