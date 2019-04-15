Наступившая неделя станет самой теплой в этом году

Уже во вторник потеплеет до +13..+17 градусов, на несколько градусов холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива. В середине недели станет еще теплее.

Ясное небо и низкая влажность воздуха вызовут не только быстрое потепление днем, но и охлаждение воздуха по ночам. Минимальная температура на рассвете местами будет ниже нуля.

С продолжение сухой погоды увеличится пожароопасность. Апрель этого года будет одним из самых засушливых в истории метеонаблюдений.