Наступившая неделя станет самой теплой в этом году
В ближайшие дни в Латвии будет солнечно, и температура воздуха поднимется до самых высоких значений за последние шесть месяцев, свидетельствуют прогнозы погоды.
Уже во вторник потеплеет до +13..+17 градусов, на несколько градусов холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива. В середине недели станет еще теплее.
Ясное небо и низкая влажность воздуха вызовут не только быстрое потепление днем, но и охлаждение воздуха по ночам. Минимальная температура на рассвете местами будет ниже нуля.
С продолжение сухой погоды увеличится пожароопасность. Апрель этого года будет одним из самых засушливых в истории метеонаблюдений.
Существует вероятность, что в праздничные выходные увеличится облачность и дни станут прохладнее, однако другие прогнозы свидетельствуют, что на Пасху и в конце апреля температура воздуха местами превысит +20 градусов.