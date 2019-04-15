Пн, 15.04.2019
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Наступившая неделя станет самой теплой в этом году
Уже во вторник до +17 градусов

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Тюльпаны. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В ближайшие дни в Латвии будет солнечно, и температура воздуха поднимется до самых высоких значений за последние шесть месяцев, свидетельствуют прогнозы погоды.

Уже во вторник потеплеет до +13..+17 градусов, на несколько градусов холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива. В середине недели станет еще теплее.

Ясное небо и низкая влажность воздуха вызовут не только быстрое потепление днем, но и охлаждение воздуха по ночам. Минимальная температура на рассвете местами будет ниже нуля.

С продолжение сухой погоды увеличится пожароопасность. Апрель этого года будет одним из самых засушливых в истории метеонаблюдений.

Существует вероятность, что в праздничные выходные увеличится облачность и дни станут прохладнее, однако другие прогнозы свидетельствуют, что на Пасху и в конце апреля температура воздуха местами превысит +20 градусов.

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