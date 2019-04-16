День будет солнечным; потеплеет до +17 градусов

Во вторник в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, в первой половине дня на юго-западе страны сохранится много облаков, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +14..+17 градусов. Прохладнее будет на части побережья; на курземском побережье Рижского залива не будет теплее +10 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, на побережье ожидается и морской бриз.
В Риге весь день будет ярко светить солнце, которое прогреет воздух до +16 или +17 градусов, у моря ожидается более прохладная погода, так как будет дуть пронизывающий северный ветер.