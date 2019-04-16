Вт, 16.04.2019
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День будет солнечным; потеплеет до +17 градусов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Во вторник в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, в первой половине дня на юго-западе страны сохранится много облаков, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +14..+17 градусов. Прохладнее будет на части побережья; на курземском побережье Рижского залива не будет теплее +10 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, на побережье ожидается и морской бриз.

В Риге весь день будет ярко светить солнце, которое прогреет воздух до +16 или +17 градусов, у моря ожидается более прохладная погода, так как будет дуть пронизывающий северный ветер.

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