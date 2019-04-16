День будет солнечным; потеплеет до +17 градусов

Температура воздуха повысится до +14..+17 градусов. Прохладнее будет на части побережья; на курземском побережье Рижского залива не будет теплее +10 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер, на побережье ожидается и морской бриз.

В Риге весь день будет ярко светить солнце, которое прогреет воздух до +16 или +17 градусов, у моря ожидается более прохладная погода, так как будет дуть пронизывающий северный ветер.