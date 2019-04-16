Жара! В среду потеплеет до +19 градусов

Температура воздуха составит от -2..+4 градусов ночью до +14..+19 градусов днем. Прохладнее будет на побережье, где температура воздуха местами не превысит отметку в +10 градусов.

В Риге в среду ожидается ясная погода. Ночью при слабом северо-восточном ветре похолодает до +4 градусов, в пригороде - до +1 градуса. Днем ветер усилится, его направление сменится с восточного на северное, а температура воздуха повысится до +18 градусов, значительно прохладнее будет вблизи моря.