Жара! В среду потеплеет до +19 градусов

Днём во вторник температура воздуха на большей части территории Латвии повысилась до +13..+17 градусов, в среду потеплеет еще больше, сообщает агентство LETA.
17 апреля станет самым теплым днем с октября. Будет сухо и солнечно.
Ожидается слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, днем на побережье - морской бриз.
Температура воздуха составит от -2..+4 градусов ночью до +14..+19 градусов днем. Прохладнее будет на побережье, где температура воздуха местами не превысит отметку в +10 градусов.
В Риге в среду ожидается ясная погода. Ночью при слабом северо-восточном ветре похолодает до +4 градусов, в пригороде - до +1 градуса. Днем ветер усилится, его направление сменится с восточного на северное, а температура воздуха повысится до +18 градусов, значительно прохладнее будет вблизи моря.