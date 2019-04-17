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По всей стране сохраняется сухая и ясная погода. И высокая пожароопасность
До +19!

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Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 17 апреля, за исключением части побережья, температура воздуха в Латвии повысится до +15..+19 градусов, прогнозируют синоптики.

По всей стране сохранится сухая и ясная погода, а также высокая пожароопасность.

На побережье ожидается морской бриз, поэтому температура воздуха местами не превысит +10 градусов.

В Риге предстоит солнечный день. Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на севере города до +18 градусов на юге столицы.

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