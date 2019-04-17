По всей стране сохраняется сухая и ясная погода. И высокая пожароопасность
В среду, 17 апреля, за исключением части побережья, температура воздуха в Латвии повысится до +15..+19 градусов, прогнозируют синоптики.
По всей стране сохранится сухая и ясная погода, а также высокая пожароопасность.
На побережье ожидается морской бриз, поэтому температура воздуха местами не превысит +10 градусов.
В Риге предстоит солнечный день. Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов на севере города до +18 градусов на юге столицы.