Синоптики поделились прогнозами, когда пройдет хотя бы небольшой дождь

До пятницы осадков не ожидается, будет в основном солнечно и тепло.

Максимальная температура воздуха составит +15..+20 градусов, прохладнее будет на побережье, а по ночам столбики термометров местами по-прежнему будут опускаться немного ниже нуля.

По прогнозу Global Forecast System, в субботу усилится облачность, а на Пасху местами возможен дождь и станет немного прохладнее. Тем не менее сохранится высокая пожароопасность.

В конце месяца температура воздуха в некоторые дни, скорее всего, превысит +20 градусов.