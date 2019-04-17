Погода на четверг: от -3 до +20 градусов

В четверг ночью и рано утром в Латвии будет холодно, а днем солнце быстро нагреет воздух и прохладная погода сохранится только на морском побережье, прогнозируют синоптики.
Будет солнечно, особенно в Курземе, в восточной части страны возможна легкая облачность. Сохранится сухая погода и высокая пожароопасность.
Ночью при безветрии температура воздуха понизится до -3..+4 градусов.
Днем ожидается слабый до умеренного северный ветер, воздух прогреется до +8..+13 градусов на морском побережье и до +15..+20 градусов на остальной территории Латвии.
Самым теплым день будет в центральной и южной части Курземе.
В Риге в четверг возможна небольшая облачность, будет сухо и солнечно. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов, местами в пригородах - до -2 градусов. Днем ожидается холодный северный ветер, максимальная температура воздуха - от +8 градусов вблизи моря до +14 градусов на юге столицы.