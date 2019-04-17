Погода на четверг: от -3 до +20 градусов

Будет солнечно, особенно в Курземе, в восточной части страны возможна легкая облачность. Сохранится сухая погода и высокая пожароопасность.

Ночью при безветрии температура воздуха понизится до -3..+4 градусов.

Днем ожидается слабый до умеренного северный ветер, воздух прогреется до +8..+13 градусов на морском побережье и до +15..+20 градусов на остальной территории Латвии.

Самым теплым день будет в центральной и южной части Курземе.