Чт, 18.04.2019
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В некоторых реках вода прогрелась до +12 градусов

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Река Тебрас в Айзпуте

ФОТО: LETA

В результате того, что температура воздуха местами в Латвии приблизилась к отметке в +20 градусов, потеплела и вода в реках и озерах, сообщает агентство LETA.

Во второй половине дня в четверг самая высокая температура воды была зарегистрирована в реке Муса у Бауски и в Лиелупе у Межотне - +12,6 градусов. В других реках вода прогрелась до +6..+12 градусов.

В крупных озерах температура воды повысилась до +6..+9 градусов, на морском побережье - до +4..+8 градусов.

Уровень воды в реках и озерах продолжает потепенно снижаться.

Максимальная температура воздуха в четверг составила +8..+16 градусов на побережье и +16..+20 градусов в остальной Латвии.

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