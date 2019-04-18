В некоторых реках вода прогрелась до +12 градусов

В результате того, что температура воздуха местами в Латвии приблизилась к отметке в +20 градусов, потеплела и вода в реках и озерах, сообщает агентство LETA.
Во второй половине дня в четверг самая высокая температура воды была зарегистрирована в реке Муса у Бауски и в Лиелупе у Межотне - +12,6 градусов. В других реках вода прогрелась до +6..+12 градусов.
В крупных озерах температура воды повысилась до +6..+9 градусов, на морском побережье - до +4..+8 градусов.
Уровень воды в реках и озерах продолжает потепенно снижаться.
Максимальная температура воздуха в четверг составила +8..+16 градусов на побережье и +16..+20 градусов в остальной Латвии.