Пт, 19.04.2019
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Синоптики сделали прогноз на все пасхальные выходные

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу и воскресенье в Латвии усилится облачность, станет прохладнее, местами пройдет дождь, а на второй день католической Пасхи будет солнечно и тепло, ссылаясь на новейшие прогнозы, пишет LETA. 

Однако, осадков будет мало и лишь местами, в целом по всей стране продолжится засушливая погода, а вместе с ней и высокая пожароопасность. Большая вероятность дождаться дождя в Латгале.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного.

Температура воздуха в субботу и воскресенье не превысит +16 градусов, на побережье она составит всего +10 градусов.

Минимальная температура воздуха ночью достигнет от -2 до +7 градусов. 

После обеда в понедельник воздух прогреется до +16..+20 градусов, прохладнее будет на побережье.

Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System, после пасхальных выходных усилится юго-восточный ветер, температура воздуха немного повыситься и преимущественно будет солнечная погода. 

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