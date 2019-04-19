Синоптики сделали прогноз на все пасхальные выходные

В субботу и воскресенье в Латвии усилится облачность, станет прохладнее, местами пройдет дождь, а на второй день католической Пасхи будет солнечно и тепло, ссылаясь на новейшие прогнозы, пишет LETA.
Однако, осадков будет мало и лишь местами, в целом по всей стране продолжится засушливая погода, а вместе с ней и высокая пожароопасность. Большая вероятность дождаться дождя в Латгале.
Ветер будет дуть от слабого до умеренного.
Температура воздуха в субботу и воскресенье не превысит +16 градусов, на побережье она составит всего +10 градусов.
Минимальная температура воздуха ночью достигнет от -2 до +7 градусов.
После обеда в понедельник воздух прогреется до +16..+20 градусов, прохладнее будет на побережье.
Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System, после пасхальных выходных усилится юго-восточный ветер, температура воздуха немного повыситься и преимущественно будет солнечная погода.