Сб, 20.04.2019
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В субботу будет немного прохладнее

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В субботу в Латвии ожидается частичная облачность, будет прохладнее, чем в предыдущие дни, прогнозируют синоптики.

Самым солнечным день будет в Видземе, самым облачным - в Курземе. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

При слабом до умеренного северном ветре воздух прогреется до +12..+16 градусов, местами на морском побережье температура воздуха не превысит +9 градусов.

В Риге облачность в течение дня уменьшится, осадков не ожидается. Северный, северо-западный ветер будет слабым. Температура воздуха - от +9 градусов на берегу моря на севере столицы до +13 градусов на юге.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне мора - 770-774 мм ртутного столба.

Сохраняется высокая пожароопасность.

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