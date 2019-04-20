Погода на воскресенье: возможны осадки, в том числе мокрый снег и град

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
С наибольшей вероятностью осадки, преимущественно в виде небольшого кратковременного дождя, ожидаются в юго-восточной части страны. Местами возможны более сильные осадки, в том числе мокрый снег и град.
Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до -1..+5 градусов. Днем ожидается умеренный восточный ветер, воздух прогреется до +12..+16 градусов, местами на морском побережье температура воздуха поднимется не выше +10 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, днем при умеренном восточном ветре воздух прогреется до +15 градусов.