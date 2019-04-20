В последние годы снег на Пасху был так же часто, как и на Рождество

В 2012, 2017 и 2018 гг. снег в Латвии был и на Пасху, и на Рождество, в 2013 и 2015 гг. - только на Пасху, в 2014 году - только на Рождество, а в 2016 году снега не было ни на Пасху, ни на Рождество.

В прошлом году на Пасху, 1 апреля, в Алуксне после зимы сохранился снежный покров толщиной 7 см, а 2 апреля снег покрывал землю уже во многих местах Латвии, местами в северной части Курземе выпало больше 10 см снега.

В 2013 году в Алуксне на Пасху высота снежного покрова достигала 53 см, а температура воздуха в Зосени 29 марта опустилась до -14,5 градуса. В 1996 году в Резекне на Пасху лежал снег высотой 59 см.

Самая теплая погода на Пасху была в 2000 году, когда 24 апреля воздух в Риге прогрелся до рекордно высоких +27,9 градуса. Тепло было и на Пасху в 2014 году, когда температура воздуха поднялась почти до +25 градусов.

Самое большое количество осадков на Пасху выпало в 2001 году в Царникаве - 13-16 апреля оно достигло 42 мм, и в тот год снег покрывал всю территорию Латвии, а в Калницемсе его высота достигла 32 см.

Самые сильные порывы ветра - 26 м/сек. - на Пасху были отмечены в 1991 году в Колке.