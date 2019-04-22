Ещё теплее! Во вторник ожидается до +21 градусов

Во вторник, 23 апреля, в Латвии сохранится влияние антициклона, погода будет по-прежнему сухой и солнечной, прогнозировали синоптики.
Минимальная температура ночью составит +1..+8 градусов, местами в восточной Латвии до -1.
После обеда воздух прогреется до +19..+21 градуса, на несколько градусов холоднее будет на побережье Рижского залива.
В Риге в ближайшие сутки ожидается ясное небо, ветер слабый, с юга, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, местами до +3, днем будет около +20.