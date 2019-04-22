Пн, 22.04.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Ещё теплее! Во вторник ожидается до +21 градусов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Одуванчик и шмель. Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник, 23 апреля, в Латвии сохранится влияние антициклона, погода будет по-прежнему сухой и солнечной, прогнозировали синоптики.

Минимальная температура ночью составит +1..+8 градусов, местами в восточной Латвии до -1.

После обеда воздух прогреется до +19..+21 градуса, на несколько градусов холоднее будет на побережье Рижского залива.

В Риге в ближайшие сутки ожидается ясное небо, ветер слабый, с юга, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, местами до +3, днем будет около +20.

Читать также

НАВЕРХ