Вт, 23.04.2019
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Начиная с 25 апреля в Латвии каждый день возможны дожди

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Peļķe

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Начиная с четверга, 25 апреля, в Латвии каждый день возможны дожди, а летнее тепло вскоре сменится более прохладной погодой, прогнозируют синоптики.

По новому прогнозу "Global Forecast System", наибольшая вероятность дождя будет на этой неделе в субботу и воскресенье, хотя первые дождевые облака возможны уже в четверг. В день Большого субботника температура может подняться до +26 градусов, возможны грозы.

С воскресенья похолодает, и в начале мая возможны не только дожди, но и град и мокрый снег. В холодные ночи температура будет опускаться ниже нуля.

Засушливость существенно уменьшится только в районах, где пройдут сильные ливни. Дефицит осадков продолжается уже с прошлого года и составляет 200 литров на квадратный метр, и, чтобы его ликвидировать, нужны несколько дождливых недель.

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