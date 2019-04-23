Начиная с 25 апреля в Латвии каждый день возможны дожди

По новому прогнозу "Global Forecast System", наибольшая вероятность дождя будет на этой неделе в субботу и воскресенье, хотя первые дождевые облака возможны уже в четверг. В день Большого субботника температура может подняться до +26 градусов, возможны грозы.

С воскресенья похолодает, и в начале мая возможны не только дожди, но и град и мокрый снег. В холодные ночи температура будет опускаться ниже нуля.