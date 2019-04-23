Впервые в этом году температура воздуха в Риге превысила +20 градусов

До этого температура воздуха в Риге поднялась выше +20 градусов 22 сентября 2018 года и достигала почти +20 градусов еще в середине октября.

23 апреля - пока самый теплый день в 2019 году не только в Риге, но и почти на всей территории Латвии.

На большей части территории страны потеплело до +19..+22 градусов, прохладнее местами на морском побережье.

Воздух очень сухой - его относительная влажность во многих местах упала ниже 20%. По всей стране установилась ясная погода.

23 апреля 2002 года температура воздуха в Латвии достигла +25 градусов, 23 апреля 1996 года было еще на градус теплее, а рекорд тепла для этой даты был установлен в 1950 году, когда столбик термометра поднялся до отметки +27,4 градуса.