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Впервые в этом году температура воздуха в Риге превысила +20 градусов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Во вторник, 23 апреля, после полудня воздух в Риге прогрелся до +21 градуса. Отметка +20 градусов в столице Латвии в этом году превышена впервые, свидетельствуют данные станций метеонаблюдений.

До этого температура воздуха в Риге поднялась выше +20 градусов 22 сентября 2018 года и достигала почти +20 градусов еще в середине октября.

23 апреля - пока самый теплый день в 2019 году не только в Риге, но и почти на всей территории Латвии.

На большей части территории страны потеплело до +19..+22 градусов, прохладнее местами на морском побережье.

Воздух очень сухой - его относительная влажность во многих местах упала ниже 20%. По всей стране установилась ясная погода.

23 апреля 2002 года температура воздуха в Латвии достигла +25 градусов, 23 апреля 1996 года было еще на градус теплее, а рекорд тепла для этой даты был установлен в 1950 году, когда столбик термометра поднялся до отметки +27,4 градуса.

В ближайшие дни температура воздуха продолжит повышаться, прогнозируют синоптики.

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