На юго-востоке Латвии усилится ветер, а вместе с ним пожароопасность

В среду, 24 апреля, в Курземе и Земгале порывы юго-восточного ветра усилятся до 12-17 м/сек, сильнее всего будет дуть на юге Курземе, прогнозируют синоптики.
Ветер повысит пожароопасность и местами поднимет в воздух песок и пыль, ухудшив видимость и качество воздуха.
В северо-восточной части Латвии сохранится слабый ветер.
По всей стране будет светить солнце, ожидается пониженная влажность, местами она опустится ниже 20%.
Температура воздуха после обеда составит +20...+23 градуса, на курземском побережье Рижского залива будет +14...+17 градусов.
В Риге обещают сухую и солнечную погоду, днем ожидается юго-восточный ветер, который в порывах достигнет 12 м/сек. Воздух прогреется до +22 градусов.