На юго-востоке Латвии усилится ветер, а вместе с ним пожароопасность

Ветер повысит пожароопасность и местами поднимет в воздух песок и пыль, ухудшив видимость и качество воздуха.

В северо-восточной части Латвии сохранится слабый ветер.

По всей стране будет светить солнце, ожидается пониженная влажность, местами она опустится ниже 20%.

Температура воздуха после обеда составит +20...+23 градуса, на курземском побережье Рижского залива будет +14...+17 градусов.