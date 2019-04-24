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На юго-востоке Латвии усилится ветер, а вместе с ним пожароопасность

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Иллюстративное фото

ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

В среду, 24 апреля, в Курземе и Земгале порывы юго-восточного ветра усилятся до 12-17 м/сек, сильнее всего будет дуть на юге Курземе, прогнозируют синоптики.

Ветер повысит пожароопасность и местами поднимет в воздух песок и пыль, ухудшив видимость и качество воздуха. 

В северо-восточной части Латвии сохранится слабый ветер. 

По всей стране будет светить солнце, ожидается пониженная влажность, местами она опустится ниже 20%.

Температура воздуха после обеда составит +20...+23 градуса, на курземском побережье Рижского залива будет +14...+17 градусов.

В Риге обещают сухую и солнечную погоду, днем ожидается юго-восточный ветер, который в порывах достигнет 12 м/сек. Воздух прогреется до +22 градусов.

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