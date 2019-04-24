В четверг станет облачнее, но потеплеет еще больше

В среду по всей Латвии, за исключением Курземского побережья Рижского залива, температура воздуха повысилась до +20..+23 градусов, достигнув таких значений впервые с сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Относительная влажность воздуха в Латвии упала до 14-19%. В Курземе и Земгале скорость ветра превысила 15 м/с, в Руцаве составила 19 м/с. В таких условиях пожароопасность особенно высока.
В четверг ночью и днем ожидается небольшая облачность, на востоке страны облаков будет меньше. Вероятность дождя вырастет вечером в четверг в западной и центральной части страны.
В ночь на четверг воздух остынет до +7..+13 градусов, местами на востоке до +2. Максимальная температура днем составит +19..+24 градуса.