В четверг станет облачнее, но потеплеет еще больше

Относительная влажность воздуха в Латвии упала до 14-19%. В Курземе и Земгале скорость ветра превысила 15 м/с, в Руцаве составила 19 м/с. В таких условиях пожароопасность особенно высока.

В четверг ночью и днем ожидается небольшая облачность, на востоке страны облаков будет меньше. Вероятность дождя вырастет вечером в четверг в западной и центральной части страны.