День будет по-летнему теплым; ожидается частичная облачность

В четверг за по-летнему теплым утром последует теплый день, хоть облака и будут частично закрывать небо, сообщает агентство LETA.
Солнечнее будет на востоке страны. Местами могут пройти небольшие дожди; вероятность дождя увеличится к вечеру в Курземе и в центральной части страны.
Порывы юго-восточного ветра достигнут скорости 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха днем составит +20..+24 градуса, на пару градусов холоднее будет на курземском побережье Рижского залива.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +23 градусов.