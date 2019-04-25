Чт, 25.04.2019
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День будет по-летнему теплым; ожидается частичная облачность

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг за по-летнему теплым утром последует теплый день, хоть облака и будут частично закрывать небо, сообщает агентство LETA.

Солнечнее будет на востоке страны. Местами могут пройти небольшие дожди; вероятность дождя увеличится к вечеру в Курземе и в центральной части страны.

Порывы юго-восточного ветра достигнут скорости 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +20..+24 градуса, на пару градусов холоднее будет на курземском побережье Рижского залива.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +23 градусов.

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