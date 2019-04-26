В начале мая ожидаются рекорды холода со снегом и морозом сильнее -5 градусов

Согласно прогнозам "Global Forecast System", в конце следующей недели в Латвию поступит холодный воздух из Арктики. Местами могут быть побиты рекорды холода - температура воздуха ночью может опуститься до -5 градусов или даже ниже. Ожидаются осадки - не только дождь, но и град и снег.