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В начале мая ожидаются рекорды холода со снегом и морозом сильнее -5 градусов

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Снег на ветках кустов. Иллюстративное фото

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Еще в субботу, 27 апреля, в Латвии ожидаются рекорды жары, а в воскресенье с северо-востока начнет поступать более прохладный воздух, и в начале мая возможны рекорды холода, прогнозируют синоптики.

Завтра, в день Большого субботника, температура воздуха повысится до +23..+27 градусов, побив рекорд жары для 27 апреля, поэтому его участникам следует опасаться перегрева.

В воскресенье порывистый восточный, северо-восточный ветер принесет более прохладный и сухой воздух, хотя на юго-западе Латвии температура воздуха еще поднимется до +24 градусов.

В ночь на понедельник в северо-восточных регионах, а в последующие ночи и в других регионах ожидаются заморозки - температура воздуха местами опустится ниже нуля. Днем будет преимущественно солнечно, но температура воздуха не превысит +20 градусов.

Согласно прогнозам "Global Forecast System", в конце следующей недели в Латвию поступит холодный воздух из Арктики. Местами могут быть побиты рекорды холода - температура воздуха ночью может опуститься до -5 градусов или даже ниже. Ожидаются осадки - не только дождь, но и град и снег.

В то же время продолжится засушливый период и сохранится высокая пожароопасность.

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