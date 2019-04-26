Во многих местах Латвии побит рекорд тепла 26 апреля

До этого самая высокая температура 26 апреля в Риге была зарегистрирована в 2001 году - +23,8 градуса. Сегодня воздух в столице прогрелся до +25 градусов.

Предыдущий национальный температурный рекорд для 26 апреля в Латвии был зафиксирован в 1952 году и составил +25,8 градуса.

В середине дня самая высокая температура воздуха была зарегистрирована на западном Курземском побережье.

Из-за восточного ветра на Курземском побережье Рижского морского залива намного прохладнее. В середине дня и в других местах на морском побережье ветер стал дуть с моря, поэтому в Лиепайском порту, например, температура воздуха понизилась с +24 до +17 градусов, а в других районах города еще сохранилась на отметке +25 градусов.

Предыдущий рекорд тепла в Латвии был побит 16 февраля 2019 года.