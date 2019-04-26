Антирекорд? В реках существенно понизился уровень воды

Паводки были в феврале и марте этого года, а апрель выдался теплым и засушливым.

В некоторых реках уровень воды сейчас - самый низкий для апреля. В Гауе, например, он больше чем на 1 метр ниже, по сравнению с апрелем прошлого года.

В Даугаве на участке от Даугавпилса до Екабпилса за последний месяц уровень воды понизился на 1-2 метра.

Уменьшение количества воды в реках вызвано не только отсутствием осадков в апреле, но и прошлогодней засухой.

Температура воды в реках сейчас выше обычной для этого времени года.

В пятницу, 26 апреля, во второй половине дня в большинстве рек она повысилась до +10..+16 градусов, а в Лиелупе возле Межотне - до +19 градусов.

Температура воды в больших озерах - от +9 до +12 градусов, в море - от +6 до +11 градусов.

В ближайшие дни уровень воды в реках продолжит постепенно понижаться, на отдельных участках под влиянием дождя он будет колебаться.