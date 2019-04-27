Такая разная Латвия. Почти по всей стране побит рекорд тепла, а в Колке +13

Практически на всей территории Латвии в субботу, 27 апреля, температура воздуха прогрелась до +24..+27 градусов, таким образом побив рекорд тепла как для 27 апреля, так и в целом для этого года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.