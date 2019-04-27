Такая разная Латвия. Почти по всей стране побит рекорд тепла, а в Колке +13

Практически на всей территории Латвии в субботу, 27 апреля, температура воздуха прогрелась до +24..+27 градусов, таким образом побив рекорд тепла как для 27 апреля, так и в целом для этого года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Более прохладно было на побережье - в середине дня на Колке температура достигала лишь +13 градусов.
Самая высокая температура была зарегистрирована на побережье на юге Курземе.
Прошлый рекорд 27 апреля был установлен в 1993 году в Руцаве - он составил +26,5 градусов.
Прежняя высочайшая температура в этом году также зарегистрирована в Руцаве - 26 апреля она составила 26,4 градусов.
Самой высокой температурой, которая наблюдалась в апреле, по-прежнему остаются +27,9 градусов 24 апреля 2000 года.