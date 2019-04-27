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  • Такая разная Латвия. Почти по всей стране побит рекорд тепла, а в Колке +13

Такая разная Латвия. Почти по всей стране побит рекорд тепла, а в Колке +13

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ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Практически на всей территории Латвии в субботу, 27 апреля, температура воздуха прогрелась до +24..+27 градусов, таким образом побив рекорд тепла как для 27 апреля, так и в целом для этого года, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Более прохладно было на побережье - в середине дня на Колке температура достигала лишь +13 градусов.

Самая высокая температура была зарегистрирована на побережье на юге Курземе. 

Прошлый рекорд 27 апреля был установлен в 1993 году в Руцаве - он составил +26,5 градусов.   

Прежняя высочайшая температура в этом году также зарегистрирована в Руцаве - 26 апреля она составила 26,4 градусов. 

Самой высокой температурой, которая наблюдалась в апреле, по-прежнему остаются +27,9 градусов 24 апреля 2000 года.

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