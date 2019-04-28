Вс, 28.04.2019
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Жара отступает? На следующей неделе ожидаются заморозки

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Мороз. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В начале следующей недели в Латвии станет холоднее, а во второй половине недели возможны циклон и осадки, свидетельствует новейший прогноз погоды.

В ночь на понедельник в северо-восточной части страны, а в последующие ночи и в других регионах температура воздуха опустится ниже нуля. Во второй половине дня ожидается до +20 градусов тепла.

1 мая, вероятно, будет солнечно и безветренно.

Во второй половине недели вырастет вероятность осадков. После 3 мая температура воздуха в облачные дни может не превышать +10 градусов.

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