Жара отступает? На следующей неделе ожидаются заморозки

В начале следующей недели в Латвии станет холоднее, а во второй половине недели возможны циклон и осадки, свидетельствует новейший прогноз погоды.
В ночь на понедельник в северо-восточной части страны, а в последующие ночи и в других регионах температура воздуха опустится ниже нуля. Во второй половине дня ожидается до +20 градусов тепла.
1 мая, вероятно, будет солнечно и безветренно.
Во второй половине недели вырастет вероятность осадков. После 3 мая температура воздуха в облачные дни может не превышать +10 градусов.