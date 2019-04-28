Апрель этого года был самым засушливым в истории метеонаблюдений
По предварительным данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, апрель этого года стал в Латвии самым засушливым в истории метеонаблюдений.
Хотя месяц еще не кончился, прогноз свидетельствует, что в конце апреля в Латвии существенных осадков не ожидается.
С начала месяца количество осадков в стране в среднем составило только три миллиметра или 9% от нормы.
Предыдущий самый засушливый апрель был в 1974 году, когда выпало неполных 5 мм осадков. Засушливым был и апрель 2009 года, когда среднее количество осадков составило 7 мм.
Как сообщалось, в некоторых реках Латвии уровень воды достиг самой низкой отметки, которая когда-либо регистрировалась в апреле. Сухость способствовала и ухудшению качества воздуха.
В прошедшие сутки в Латвии потушен 71 пожар, в том числе 35 пожаров прошлогодней травы, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Крупнейший пожар прошлогодней травы зарегистрирован в Даугавпилсском крае, где трава горела на площади 15 га.
С начала года потушено уже 2429 пожаров прошлогодней травы.
В субботу ГПСС тушила пожар повышенной опасности в Юрмале, на ул. Каниера, где горели подлесок, строительный мусор и камыш.