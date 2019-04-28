Вс, 28.04.2019
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В понедельник продолжится понижение температуры воздуха

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Осеннее утро в Латгале

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, а температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.

Ветер умеренный, с востока, северо-востока, днем на побережье - с севера, северо-запада.

Температура воздуха в конце ночи опустится до +3..+8 градусов, в северо-восточной части страны до -1..+2. Во второй половине дня воздух прогреется до +14..+19 градусов, на западном побережье Рижского залива будет не больше +10..+13.

В Риге в понедельник небо будет ясным. Минимальная температура ночью составит +4..+7 градусов, днем потеплеет до +17, в Юрмале - до +14 градусов.

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