В понедельник продолжится понижение температуры воздуха

В понедельник в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, а температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.
Ветер умеренный, с востока, северо-востока, днем на побережье - с севера, северо-запада.
Температура воздуха в конце ночи опустится до +3..+8 градусов, в северо-восточной части страны до -1..+2. Во второй половине дня воздух прогреется до +14..+19 градусов, на западном побережье Рижского залива будет не больше +10..+13.
В Риге в понедельник небо будет ясным. Минимальная температура ночью составит +4..+7 градусов, днем потеплеет до +17, в Юрмале - до +14 градусов.