Синоптики рассказали, когда ожидать самые сильные заморозки

В ночь на вторник и среду, возможно, и в последующие ночи во многих местах в Латвии температура воздуха на высоте двух метров понизится до 0..-3 градусов, ближе к земле будет еще холоднее.

После обеда максимальная температура воздуха будет достигать +20 градусов.

Во второй половине этой недели, скорее всего, прибудет циклон и хоть небольшой, но дождь, местами даже возможны снег и град.

По ночам температура может опускаться ниже нуля - возможны рекорды холода.

Сейчас выглядит, что 1 мая будет относительно солнечно и тепло, воздух после обеда прогреется до +16..+20 градусов.

На 4 мая прогнозы разнятся. По прогнозу Global Forecast System, температура воздуха во многих местах на протяжении всего дня будет ниже +10 градусов, небо закроют облака, местами ожидаются осадки - преимущественно в виде дождя.