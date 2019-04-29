Синоптики рассказали, когда ожидать самые сильные заморозки, сообщает LETA. Несмотря на то, что холоднее станет уже в ближайшие ночи, самым холодным станет период с 4 по 8 мая, показывают новейшие прогнозы.
В ночь на вторник и среду, возможно, и в последующие ночи во многих местах в Латвии температура воздуха на высоте двух метров понизится до 0..-3 градусов, ближе к земле будет еще холоднее.
После обеда максимальная температура воздуха будет достигать +20 градусов.
Во второй половине этой недели, скорее всего, прибудет циклон и хоть небольшой, но дождь, местами даже возможны снег и град.
По ночам температура может опускаться ниже нуля - возможны рекорды холода.
Сейчас выглядит, что 1 мая будет относительно солнечно и тепло, воздух после обеда прогреется до +16..+20 градусов.
На 4 мая прогнозы разнятся. По прогнозу Global Forecast System, температура воздуха во многих местах на протяжении всего дня будет ниже +10 градусов, небо закроют облака, местами ожидаются осадки - преимущественно в виде дождя.
Более долгосрочные прогнозы показывают теплую погоду в середине мая. Скорее всего ожидаемые осадки существенно не повлияют на засуху в стране, которая позднее усилится с новой силой.