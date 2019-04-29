Пн, 29.04.2019
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Синоптики рассказали, когда ожидать самые сильные заморозки

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Синоптики рассказали, когда ожидать самые сильные заморозки, сообщает LETA. Несмотря на то, что холоднее станет уже в ближайшие ночи, самым холодным станет период с 4 по 8 мая, показывают новейшие прогнозы. 

В ночь на вторник и среду, возможно, и в последующие ночи во многих местах в Латвии температура воздуха на высоте двух метров понизится до 0..-3 градусов, ближе к земле будет еще холоднее.

После обеда максимальная температура воздуха будет достигать +20 градусов. 

Во второй половине этой недели, скорее всего, прибудет циклон и хоть небольшой, но дождь, местами даже возможны снег и град. 

По ночам температура может опускаться ниже нуля - возможны рекорды холода. 

Сейчас выглядит, что 1 мая будет относительно солнечно и тепло, воздух после обеда прогреется до +16..+20 градусов.

На 4 мая прогнозы разнятся. По прогнозу Global Forecast System, температура воздуха во многих местах на протяжении всего дня будет ниже +10 градусов, небо закроют облака, местами ожидаются осадки - преимущественно в виде дождя. 

Более долгосрочные прогнозы показывают теплую погоду в середине мая. Скорее всего ожидаемые осадки существенно не повлияют на засуху в стране, которая позднее усилится с новой силой. 

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