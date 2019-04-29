В ночь на вторник местами похолодает до -3 градусов

Ночь на вторник в Латвии будет холодной - температура воздуха понизится до -3..+5 градусов, прогнозируют синоптики.
Холоднее всего будет на восходе солнца в восточной части страны и, возможно, на Курземском побережье Рижского морского залива.
Будет малооблачно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Температура воздуха после полудня поднимется до +14..+18 градусов, на морском побережье местами - не выше +11 градусов.
Будет преобладать слабый восточный ветер, на побережье возможен морской бриз.
В Риге во вторник ожидается частичная облачность, без осадков. Слабый восточный ветер во второй половине дня сменится северным. Минимальная температура воздуха на рассвете - от +3 до +5 градусов, в пригородах местами до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +17 градусов, вблизи моря - до +13 градусов.