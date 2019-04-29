В ночь на вторник местами похолодает до -3 градусов

Холоднее всего будет на восходе солнца в восточной части страны и, возможно, на Курземском побережье Рижского морского залива.

Будет малооблачно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Температура воздуха после полудня поднимется до +14..+18 градусов, на морском побережье местами - не выше +11 градусов.

Будет преобладать слабый восточный ветер, на побережье возможен морской бриз.