Пн, 29.04.2019
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В ночь на вторник местами похолодает до -3 градусов

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ФОТО: Ieva Makare/LETA

Ночь на вторник в Латвии будет холодной - температура воздуха понизится до -3..+5 градусов, прогнозируют синоптики.

Холоднее всего будет на восходе солнца в восточной части страны и, возможно, на Курземском побережье Рижского морского залива.

Будет малооблачно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Температура воздуха после полудня поднимется до +14..+18 градусов, на морском побережье местами - не выше +11 градусов.

Будет преобладать слабый восточный ветер, на побережье возможен морской бриз.

В Риге во вторник ожидается частичная облачность, без осадков. Слабый восточный ветер во второй половине дня сменится северным. Минимальная температура воздуха на рассвете - от +3 до +5 градусов, в пригородах местами до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +17 градусов, вблизи моря - до +13 градусов.

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