Синоптики предупреждают: арктический воздух принесет морозы в Европу

Весна наступила непривычно рано, поэтому развитие вегетации произошло быстрее, чем обычно. Уже в конце февраля в Германии и Великобритании столбик термометра местами достиг отметки в +21 градус, в Австрии - в +24 градуса, во Франции потеплело до +26 градусов. В свою очередь в апреле во многих местах температура воздуха повысилась до +30 градусов.

Ожидаемые в мае заморозки могут быть особенно разрушительными и потому, что во многих местах Европы засуха ослабила растения, сделав их неустойчивыми к низкой температуре воздуха.

Согласно прогнозу Global Forecast System, в конце текущей недели и на следующей неделе в большей части Европы температура воздуха ночью составит несколько градусов ниже нуля.

Отрицательная температура воздуха на высоте двух метров прогнозируется не только в северной и центральной частях Европы, но и местами в Южной Европы.

В некоторых местах Северной Европы ожидается снег, осадки в виде снега пойдут и в горных областях Центральной и Южной Европы.

В самые холодные дни в Латвии максимальная температура воздуха составит только +6..+11 градусов, в самые холодные ночи в большей части страны похолодает до 0..-5 градусов.