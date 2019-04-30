Синоптики предупреждают: арктический воздух принесет морозы в Европу

В начале мая в Европу придет холодный воздух из Арктики, что ставит под угрозу урожай этого года во многих местах региона, прогнозируют синоптики.
Весна наступила непривычно рано, поэтому развитие вегетации произошло быстрее, чем обычно. Уже в конце февраля в Германии и Великобритании столбик термометра местами достиг отметки в +21 градус, в Австрии - в +24 градуса, во Франции потеплело до +26 градусов. В свою очередь в апреле во многих местах температура воздуха повысилась до +30 градусов.
Ожидаемые в мае заморозки могут быть особенно разрушительными и потому, что во многих местах Европы засуха ослабила растения, сделав их неустойчивыми к низкой температуре воздуха.
Согласно прогнозу Global Forecast System, в конце текущей недели и на следующей неделе в большей части Европы температура воздуха ночью составит несколько градусов ниже нуля.
Отрицательная температура воздуха на высоте двух метров прогнозируется не только в северной и центральной частях Европы, но и местами в Южной Европы.
В некоторых местах Северной Европы ожидается снег, осадки в виде снега пойдут и в горных областях Центральной и Южной Европы.
В самые холодные дни в Латвии максимальная температура воздуха составит только +6..+11 градусов, в самые холодные ночи в большей части страны похолодает до 0..-5 градусов.
Ожидается, что тепло снова вернется в Латвию после 10 мая.