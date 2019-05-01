Ср, 1.05.2019
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Синоптики рассказали, когда ждать новых рекордов холода

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Заморозки

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 4 мая, в Латвии ожидаются заморозки, затем повсеместно - кратковременные осадки, прогнозирует Global Forecast System.

В четверг, 2 мая, будет дождливо, при порывистом ветре температура воздуха не превысит +7..+12 градусов. В пятницу, 3 мая, еще немного похолодает, но будет более солнечно, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и снега.

В ночь на субботу небо прояснится, ветер стихнет, температура воздуха может понизиться до -6 градусов, местами побив рекорд холода для 4 мая.

В субботу днем начиная с запада во многих местах пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха - от +6 градусов местами на морском побережье до +13 градусов в восточных районах Латвии. Южный ветер будет умеренным.

Заморозки ожидаются и в течение нескольких последующих ночей, временами возможны дожди.

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