Синоптики рассказали, когда ждать новых рекордов холода

В четверг, 2 мая, будет дождливо, при порывистом ветре температура воздуха не превысит +7..+12 градусов. В пятницу, 3 мая, еще немного похолодает, но будет более солнечно, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и снега.