Ближайшей ночью - мороз до -10 градусов; потеплеть может после 9 мая

В ночь на воскресенье, 4 мая, на большей части территории страны температура воздуха на высоте двух метров опустится ниже нуля и местами достигнет отметки в -5 градусов, а на поверхности почвы ожидается холод до -10 градусов. Местами в Курземе пройдет снег, а днем осадки ожидаются уже по всей стране.
В воскресенье и в понедельник на востоке Латвии могут пройти затяжные дожди. В ближайшую неделю в целом по стране осадков будет мало, продолжится засуха, а в лесах сохранится повышенная пожароопасность.
Ожидается, что с 9 мая станет теплее, и температура воздуха может достичь +20 градусов. Увеличится вероятность дождя и грозы.
Возможно, тепло не будет устойчивым, и морозы могут еще вернуться.
Галерея: Холодный день в столице