Пт, 3.05.2019
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Ближайшей ночью - мороз до -10 градусов; потеплеть может после 9 мая

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Заморозки

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на воскресенье, 4 мая, на большей части территории страны температура воздуха на высоте двух метров опустится ниже нуля и местами достигнет отметки в -5 градусов, а на поверхности почвы ожидается холод до -10 градусов. Местами в Курземе пройдет снег, а днем осадки ожидаются уже по всей стране.

В воскресенье и в понедельник на востоке Латвии могут пройти затяжные дожди. В ближайшую неделю в целом по стране осадков будет мало, продолжится засуха, а в лесах сохранится повышенная пожароопасность.

Ожидается, что с 9 мая станет теплее, и температура воздуха может достичь +20 градусов. Увеличится вероятность дождя и грозы.

Возможно, тепло не будет устойчивым, и морозы могут еще вернуться. 

Галерея: Холодный день в столице

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