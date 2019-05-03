Ночью ожидаются заморозки до -5 градусов

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до -1..-5 градусов и только в отдельных местах, в основном на западном Курземском морском побережье будет не холоднее 0..+1 градуса, прогнозируют синоптики.
Подмораживать начнет уже вечером, минусовая температура воздуха местами продержится восемь часов.
Местами, в основнов в Курземе, ночью возможен кратковременный снег, дождь и град. Днем кратковременные осадки ожидаются повсеместно, местами возможна гроза.
В субботу южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 16 м/сек. При прояснениях воздух прогреется до +8..+13 градусов, на градус холоднее будет на морском побережье.
В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем она увеличится, ожидаются кратковременные осадки, южный, юго-восточный ветер в порывах до 14 м/сек. Температура воздуха ночью +1 градус, в пригородах - до -3 градусов, днем воздух прогреется до +11 градусов.