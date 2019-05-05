Прошла гроза, можно сидеть на земле? Так ли это, поясняет эксперт

Исследователь отмечает, что после грозы чудес не происходит, и с поверхности земли не пропадают какие-то вещества или энергии - это лишь предположение, чтобы ориентироваться в природном цикле:

"Я бы сказал, что это такая скорее народная примета - научного подтверждения ей нет.

Если была гроза, это означает, что была теплая воздушная масса, происходит расширение облаков, гроза и почва согреваются - мы как будто больше не можем обморозиться".

Однако, принимать как данность, что сразу после грозы земля теплая, не стоит. Как отмечает Каспаринскис, раскаты грома мы иногда слышим не только весной:

"Бывает, что и в декабре гром. И тогда вопрос - с какого времени мы тогда начинаем отсчет?".

О том, что земля даже после первой грозы еще холодная, напоминают и медики.

В передаче "4. studija" на Латвийском телевидении невролог Даце Берзиня рассказала, что надежнее не отсчитывать, когда была или не была первая гроза, а оценить, насколько земля прогрелась.

"Я думаю, это тот момент, когда землю уже можно обрабатывать, когда уже можно сажать и сеять растения.

Если земля еще холодная и на ней посидеть, холод провоцирует сниженный кровоток в развиться", - рассказала врач.

Другие неврологи отмечают, что безопасно сидеть на земле тогда, когда температура несколько дней подряд не опускается ниже +15 градусов, потому что тогда она начинает соответствовать комнатной температуре, к которой мы привыкли.