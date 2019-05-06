Пн, 6.05.2019
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Понедельник будет довольно солнечным

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Одуванчик и шмель. Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник почти во всей Латвии солнечная погода будет превышать облачную, однако в Латгале ожидается дождь, прогнозируют синоптики. 

Кратковременный дождь возможен и в других местах Латвии, в частности на севере Курземе.

Будет дуть медленный ветер, в Курземе ожидается умеренный юго-западный ветер, а в Латгале северо-восточный.

Температура воздуха днем составит +11..+14 градусов, местами на побережье и в Латгале - +6..+10 градусов.

В Риге будет сухо и преимущественно солнечно, осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до +14 градусов, у моря - до +10 градусов, а на побережье - до +10 градусов. Будет дуть медленный ветер.

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