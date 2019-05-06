Понедельник будет довольно солнечным

Кратковременный дождь возможен и в других местах Латвии, в частности на севере Курземе.

Будет дуть медленный ветер, в Курземе ожидается умеренный юго-западный ветер, а в Латгале северо-восточный.

Температура воздуха днем составит +11..+14 градусов, местами на побережье и в Латгале - +6..+10 градусов.