Понедельник будет довольно солнечным, начнет теплеть

В понедельник почти во всей Латвии солнечная погода будет превышать облачную, однако в Латгале ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Кратковременный дождь возможен и в других местах Латвии, в частности на севере Курземе.
Будет дуть медленный ветер, в Курземе ожидается умеренный юго-западный ветер, а в Латгале северо-восточный.
Температура воздуха днем составит +11..+14 градусов, местами на побережье и в Латгале - +6..+10 градусов.
В Риге будет сухо и преимущественно солнечно, осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до +14 градусов, у моря - до +10 градусов, а на побережье - до +10 градусов. Будет дуть медленный ветер.