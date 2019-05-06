Когда станет снова теплее?

До четверга ещё во многих местах Латвии ожидаются заморозки, однако они не будут настолько же сильными, как в предыдущие ночи. Будет переменная облачность, местами будет идти дождь.

Возможно, в пятницу на Латвию обрушится сильный ливень, а дожди, в том числе грозы могут продолжиться. В солнечные дни столбик термометра в некоторых местах Латвии поднимется выше +20 градусов.