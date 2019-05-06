Сегодня утром был побит рекорд холода для 6 мая

В понедельник на рассвете на Мадонской станции метеонаблюдений зафиксирован мороз -4,8 градуса, что стало новым национальным рекордом для 6 мая, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ранее самая низкая температура в этот день была зарегистрирована в 1965 году в Зосены, -4,7 градуса.
Рекорды холода были побиты также в Бауске, Добеле, Гулбене, Екабпилсе, Скривери, Резекне и в международном аэропорту "Рига", а в Алуксне и Руиене рекорд был повторен.
На большей части территории страны температура на высоте 2 метров опустилась до -2..-5 градусов, выше нуля она была местами в Курземе, в Риге и в приграничье с Белоруссией.
Минусовая температура держалась с 22-23 часов вечера до 7-8 часов утра.