Сегодня утром был побит рекорд холода для 6 мая

Ранее самая низкая температура в этот день была зарегистрирована в 1965 году в Зосены, -4,7 градуса.

Рекорды холода были побиты также в Бауске, Добеле, Гулбене, Екабпилсе, Скривери, Резекне и в международном аэропорту "Рига", а в Алуксне и Руиене рекорд был повторен.

На большей части территории страны температура на высоте 2 метров опустилась до -2..-5 градусов, выше нуля она была местами в Курземе, в Риге и в приграничье с Белоруссией.