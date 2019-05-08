Синоптики: в Латвию ненадолго вернется тепло

В ближайшие дни потеплеет до +15..+20 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В конце недели с запада придет более холодный воздух.

Вероятно, на следующей неделе в Латвию придут холода с севера, хотя в начале недели в восточных районах возможно тепло до +20 градусов. Местами ночная температура может опуститься ниже нуля до рекордно холодных значений.