Ср, 8.05.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Синоптики: в Латвию ненадолго вернется тепло

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Во второй половине этой недели температура воздуха в Латвии повысится, но в середине месяца возможна новая волна холодов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ближайшие дни потеплеет до +15..+20 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В конце недели с запада придет более холодный воздух.

Вероятно, на следующей неделе в Латвию придут холода с севера, хотя в начале недели в восточных районах возможно тепло до +20 градусов. Местами ночная температура может опуститься ниже нуля до рекордно холодных значений.

Осадков на большей части территории Латвии по-прежнему будет мало.

Читать также

НАВЕРХ