В пятницу во многих местах ожидается дождь

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах, особенно в восточных районах страны, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Местами на востоке Латвии возможны грозовые ливни. Более солнечная и теплая погода в пятницу ожидается в Курземе.
Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью понизится до +5..+10 градусов, днем повысится до +11..+18 градусов.
В Риге в пятницу будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 градусов.