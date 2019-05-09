Чт, 9.05.2019
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В пятницу во многих местах ожидается дождь

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Дождь в Риге

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах, особенно в восточных районах страны, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Местами на востоке Латвии возможны грозовые ливни. Более солнечная и теплая погода в пятницу ожидается в Курземе.

Ветер будет преимущественно слабым. Температура воздуха ночью понизится до +5..+10 градусов, днем повысится до +11..+18 градусов.

В Риге в пятницу будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 градусов.

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