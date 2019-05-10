Пт, 10.05.2019
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Латвии на День матери

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Весна, иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В воскресенье, 12 мая, в Латвии температура воздуха повысится до +17..+22 градусов. На побережье будет прохладнее на несколько градусов, прогнозируют синоптики.

По этой причине в большей части страны воскресенье станет не только самым теплым днем на этой неделе, но и самым теплым днем с апреля.

Согласно прогнозам синоптиков, и в субботу, и в воскресенье ветер в основном будет медленным, ночью местами образуется туман.

В субботу в восточных краях Латвии возможны длительные дожди, в других же местах страны ожидается кратковременный дождь, который может принести с собой грозу. В воскресенье кратковременный дождь возможен лишь в отдельных местах на востоке Латвии.

Как свидетельствует нынешний прогноз Global Forecast System, в понедельник в Курземе ожидается дождливая и поэтому прохладная погода - температура воздуха не поднимется выше отметки в +9 градусов. Между тем на востоке страны в понедельник может потеплеть до +23 градусов, ожидаются также грозовые ливни.

Вероятнее всего, со вторника на всей территории Латвии похолодает. В некоторые дни на следующей неделе в ночное время суток температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки на термометре, во многих районах страны ожидаются заморозки.

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