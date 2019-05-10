Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Латвии на День матери

По этой причине в большей части страны воскресенье станет не только самым теплым днем на этой неделе, но и самым теплым днем с апреля.

Согласно прогнозам синоптиков, и в субботу, и в воскресенье ветер в основном будет медленным, ночью местами образуется туман.

В субботу в восточных краях Латвии возможны длительные дожди, в других же местах страны ожидается кратковременный дождь, который может принести с собой грозу. В воскресенье кратковременный дождь возможен лишь в отдельных местах на востоке Латвии.

Как свидетельствует нынешний прогноз Global Forecast System, в понедельник в Курземе ожидается дождливая и поэтому прохладная погода - температура воздуха не поднимется выше отметки в +9 градусов. Между тем на востоке страны в понедельник может потеплеть до +23 градусов, ожидаются также грозовые ливни.